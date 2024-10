Marco Guida dirigerà Inter-Juventus, big match in programma domenica alle 18 (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW). Napoli in campo sabato alle 15 contro il Lecce: l'arbitro sarà Tremolada. Domenica alle 20.45 c'è Fiorentina-Roma, sfida affidata a Simone Sozza

