Allerta meteo, rinviata Bologna-Milan

Sabato al Dall’Ara non si giocherà Bologna-Milan. Il Sindaco del capoluogo emiliano Matteo Lepore, sentiti il Questore e il Prefetto, questo pomeriggio ha infatti firmato un’ordinanza con cui ordina di sospendere la partita di calcio in programma sabato 26 ottobre alle 18 allo stadio Renato Dall’Ara. La decisione è stata condivisa con la Prefettura: la partita Bologna-Milan porterebbe allo stadio Dall’Ara, in via Andrea Costa e quindi nei pressi dell’area più critica della città, circa 35.000 persone, con conseguenti problemi di ordine pubblico per la presenza della tifoseria ospite e la chiusura del traffico in tutta la zona circostante sin dal primo pomeriggio e fino alla notte.

Theo e Reijnders salteranno la sfida contro il Napoli

Theo Hernandez e Reijnders - squalificati dal Giudice Sportivo per una giornata - salteranno la sfida contro il Napoli in programma a San Siro martedì 29 ottobre alle 20.45.