Boban: "Il Milan non ha ancora un'identità chiara"

Boban analizza in studio a Sky la vittoria del Milan per 3-1 contro il Bruges: "Il Milan è evidente che non abbia ancora una chiara identità, Fonseca ci prova in tutte le maniere: prima del secondo gol ci sono stati tanti problemi nella costruzione del gioco, ma anche nel blocco che non c’è stato, gli avversari arrivavano a tirare troppo facilmente, poi Maignan è un fenomeno. È una vittoria comunque meritata che porta buone energie, ma i problemi restano, si deve migliorare tanto"

MILAN-BRUGES 3-1: GLI HIGHLIGHTS