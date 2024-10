Bologna-Milan, rinviata a causa del maltempo, dovrà essere recuperata: il calendario è intasato, le prime date disponibili sono nel 2025. Ci sono al momento due ipotesi: nello slot 4/5 febbraio o come alternativa 25/26 febbraio. Tutto dipenderà dall'andamento delle due squadre in Coppa Italia e in Champions League IL CALENDARIO DELLA SERIE A

C’è un po' di malcontento lato Milan sul rinvio del match contro il Bologna a causa dell'emergenza maltempo. I rossoneri avrebbero voluto disputare il match, così come la Lega Serie A. La squadra di Fonseca aveva svolto regolarmente la rifinitura alla vigilia del match (così come gli uomini di Italiano), e invece adesso l’allenatore portoghese deve riprogrammare tutto per la sfida contro il Napoli in programma martedì 29 ottobre alle 20:45 a San Siro. Un big match in cui non avrà a disposizione due titolari. Theo Hernandez e Reijnders infatti dovranno saltare la prossima giornata di Serie A per squalifica: al francese erano stati inflitti due turni di stop dopo l'espulsione contro la Fiorentina, mentre all’olandese una sola giornata dopo il rosso contro l’Udinese. Questo significa che, in seguito al rinvio di Bologna-Milan, Theo Hernandez e Reijnders saranno costretti a scontare la squalifica nella successiva giornata di Serie A, ovvero in occasione di Milan-Napoli.

Le due ipotesi per il recupero Adesso resta da capire quali sono le possibili date per recuperare il match tra Bologna e Milan. Una missione complicata, considerando il calendario intasato: Milan e Bologna sono entrambe impegnate in Champions League, oltre che in campionato e in Coppa Italia. La squadra di Fonseca a gennaio dovrà anche disputare la Supercoppa italiana. Pertanto, ci sono al momento due ipotesi per il recupero di Bologna-Milan: nello slot 4/5 febbraio o come alternativa 25/26 febbraio (praticamente tra 4 mesi).