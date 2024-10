L'esterno nerazzurro si è sottoposto agli esami dopo l'infortunio in Champions contro lo Young Boys: risentimento ai flessori della coscia sinistra. Carlos Augusto salterà quindi la sfida con la Juve e dovrebbe tornare a disposizione dopo la sosta di novembre. Domenica 27 ottobre l'Inter ospita la Juve alle 18 (match in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW )

Simone Inzaghi fa i conti con l'infermeria in vista del big match di domenica contro la Juve. In mattinata Carlos Augusto, uscito anzitempo nella partita di Champions contro lo Young Boys, si è sottoposto agli esami che hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Il brasiliano tornerà a disposizione dopo la sosta per le nazionali di novembre. Sono invece tornati a lavorare in gruppo Asllani e Buchanan, mentre Frattesi ha lasciato in anticipo la Pinetina per un fastidio ai denti che però non pregiudica la sua presenza in campo domenica sera. Hanno lavorato a parte invece Calhanoglu e Acerbi: molto difficile vederli schierati contro la Juventus ma la situazione dei due verrà monitorata giorno per giorno.