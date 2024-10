Alla vigilia della partita di Lazio-Genoa, Alberto Gilardino è tornato a parlare dell'eventuale arrivo dello svincolato Mario Balotelli, visto che la situazione attuale dell'attacco rossoblù non è dei migliori, soprattutto in attacco: "Ha ancora la motivazione e il fuoco che gli servirebbe per fare ancora bene. Ma come ho già detto è riduttivo parlare di chi non c’è. E sul momento della squadra: "Questo è un momento di temporali ma sono fiducioso che si possa vedere presto la luce"

Dopo l'ultima esperienza in Turchia, Mario Balotelli rimane al momento svincolato. Ma la possibile firma per il rientro nel campionato di Serie A sembra trovare terreno fertile nella situazione attuale del Genoa di Alberto Gilardino. Se ne parla da un po' di giorni, ma l'affare non è ancora stato chiuso. La squadra rossoblù, per via delle cessioni fatte e per i diversi infortunati, è alla ricerca di un attaccante tra gli svincolati. Tra questi c'è Super Mario, e l'allenatore dei rossoblù si è espresso in merito alla possibilità di averlo in team: "È un giocatore svincolato, che conosco e per il quale parla da sé la storia. E’ un ragazzo con ancora motivazione e fuoco che gli servirebbe per fare ancora bene. Ma come ho detto prima in questo momento, vista la partita di domani e per i miei ragazzi, è riduttivo parlare di chi non c’è. La società sa qual è il mio pensiero, è chiaro a tutti. Sono due o tre settimane che si parla di alcune situazioni e siamo un po’ in ritardo".