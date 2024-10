Nel posticipo della nona giornata di Serie A la Fiorentina ospita la Roma domenica 27 ottobre alle 20:45. Palladino punta su Beltran per sostituire l'infortunato Gudmundsson sulla trequarti, mentre in attacco resta l'incognita Kean (in alternativa è pronto Kouame). Juric recupera Mancini in difesa e lascia ancora fuori Hummels. Cristante rientra a centrocampo al posto di Le Fée. Tornano titolari anche Dybala e Pellegrini, giocheranno alle spalle di Dovbyk

JURIC: "HUMMELS NON GIOCA PER SCELTA TECNICA"