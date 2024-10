Dove vedere Parma-Empoli

La partita tra Parma-Empoli, valida per la 9^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 27 ottobre alle ore 12.30 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Parma ed Empoli

Nelle ultime sei sfide tra Parma ed Empoli in Serie A non si è mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato: due successi dei gialloblù contro soltanto uno dei toscani, oltre a tre pareggi, compreso quello nell’ultimo incrocio nella competizione (3-3, 2 marzo 2019). Il Parma non ha mai pareggiato nelle nove sfide casalinghe giocate contro l’Empoli in Serie A: otto successi e solo una sconfitta nel parziale, per un punteggio complessivo di 15-3. L’Empoli non ha vinto nessuna delle ultime sette gare (4N, 3P) di Serie A contro avversarie neopromosse, restando a secco di reti nelle quattro più recenti (tre di queste sono terminate 0-0). Il Parma ha pareggiato tre delle ultime quattro gare (1P) di Serie A, tra cui le due più recenti; l’ultima volta in cui i gialloblù hanno collezionato tre pareggi consecutivi nella competizione risale a dicembre 2020. L'Empoli, vicino a totalizzare 600 punti nella sua storia in Serie A (attualmente 598), ha perso le ultime due partite di campionato dopo essere rimasto imbattuto nelle otto precedenti (3V, 5N); l’ultima volta in cui i toscani hanno registrato più sconfitte consecutive nella competizione è stata lo scorso aprile (quattro in quel caso). Il Parma non ha vinto nessuna delle ultime sei gare (2N, 4P) di Serie A giocate nell’anticipo domenicale, dopo che aveva trovato il successo nelle tre precedenti. Sul fronte opposto, l’Empoli ha perso senza segnare ben cinque delle sei partite più recenti (1V) di campionato giocate di domenica alle 12:30. Le gare dell’Empoli sono quelle che hanno visto meno gol nei cinque grandi campionati europei in corso: 11 in totale, ovvero sei reti segnate (più solo di Lecce, Venezia, Crystal Palace e St. Pauli) e cinque subite (più solo di Juventus, Lipsia, Liverpool, Monaco, Union Berlino e Lens).