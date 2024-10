Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini è intervenuto a Radio Anch'io sul la scelta di rinviare Bologna-Milan e sulla possibile data del recupero: "La data andrà definita sulla base dei risultati delle due squadre in Coppa Italia e in Champions. C'è stata un’ordinanza di un’autorità e non può essere disattesa dal mondo dello sport"

Bologna-Milan, rinviata a causa del maltempo, sarà recuperata a febbraio 2025. A dirlo è il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini: "Il mese in cui si giocherà il recupero di Bologna-Milan di Serie A è quello, la data andrà definita sulla base dei risultati di Coppa Italia e delle coppe europee." E ancora a proposito del malumore del Milan che, in seguito al rinvio della partita, sarà costretto a giocare il big match contro il Napoli senza Theo Hernandez e Reijnders squalificati: "C’è stata un’ordinanza di una pubblica autorità (Matteo Lepore, primo cittadino del capoluogo emiliano) e su questo c’è una giurisprudenza consolidata, sia della giustizia sportiva sia di quella ordinaria, per cui un’ordinanza di un’autorità non può essere disattesa dal mondo dello sport".