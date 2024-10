Introduzione

In tre giorni si possono recuperare gli infortunati? In molti casi, no ma non in tutti e quindi non facciamo solo attenzione alle possibili soprese da turnover dell'infrasettimanale ma anche a qualche elemento che torna a disposizione. Fonseca dovrà fare a meno di Gabbia oltre ai due squalificati 'noti'. Conte non recupera Lobotka ma anche altri allenatori delle big hanno lo stesso problema del capocalssifica.



Cinque i giocatori che salteranno la decima giornata per squalifica. Vediamo quindi di fare il punto della situazione su indisponibili, squalificati e recuperabili in vista del turno infrasettimanale