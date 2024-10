• GENOA (4-4-2): Leali; Sabelli, Vogliacco, Vasquez, Matturro; Thorsby, Frendrup, Badelj, Martin; Pinamonti, Ekhator. All. Gilardino

• FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Martinez Quarta, Ranieri, Gosens; Bove, Richardson; Colpani, Beltran, Sottil; Kouamé. All. Palladino

• Al Genoa è appena arrivato Balotelli, ma SuperMario comunque non è convocato, come già annunciato da Gilardino, che ha sempre gli uomini contati e sceglie Pinamonti e Ekhator in attacco. Nella Fiorentina Kean neanche in panchina: Colpani, Beltran e Sottil agiscono alle spalle di Kouamé. Nella viola non convocati neanche Cataldi, Pongracic e Gudmundsson. Torna invece (in panchina) Mandragora dopo l'infortunio