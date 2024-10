Se non è una fuga, ci somiglia parecchio. Il Napoli vince lo scontro diretto con il Milan, primo di un miniciclo di quattro big match consecutivi nel giro di un mese, e vola in classifica. Come celebra i provvisori +7 sull'Inter e +8 sulla Juve, Antonio Conte? Alla sua maniera, predicando umiltà e "piedi per terra". "Nessuno si nasconde, non giochiamo a nascondino, ma quello che stiamo facendo quest’anno dopo 10 giornate è qualcosa di incredibile e inaspettato: neanche i più folli potevano pensarlo. Non dimentichiamo che è una squadra che l’anno scorso ha chiuso al decimo posto: ora stiamo ricostruendo qualcosa, è ancora un periodo di costruzione: lavori in corso. Io ho le spalle molto larghe, le responsabilità me le hanno sempre date perché in carriera qualcosa penso di aver fatto. Ma dobbiamo tenere i piedi per terra perché Napoli è un ambiente caldo e serve equilibrio. Giusto che i tifosi sognino, poi io soffro perché vorrei vincerle tutte: ringrazio lo staff e tutte le persone che stresso perché chiedo tanto a me stesso ma anche agli altri. C’è un lavoro, un percorso da fare, non sempre riescono i miracoli. Quest’anno sarà molto dura, dobbiamo rimanere umili, se riuscissimo a centrare l’obiettivo che ci siamo prefissi sarebbe già straordinario”. E a proposito di obiettivo, quella parola Conte non la pronuncia mai: “Ogni club sa qual è il proprio obiettivo, il nostro a inizio anno era tornare in Europa, meglio se dalla porta principale della Champions, ma ci sono altre 5-6 squadre che hanno la nostra stessa idea. Ma noi partiamo dietro rispetto a loro. Sono orgoglioso che nel giro di 4 mesi abbiamo creato un gruppo molto unito, uno dei migliori che ho avuto in carriera. A Napoli respiro aria pulita, passione, entusiasmo”.