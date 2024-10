Introduzione

Non c'è tempo per festeggiare o leccarsi le ferite. Dopo i fuochi d'artificio della nona di campionato, la Serie A torna subito in campo nel turno infrasettimanale. Il Napoli ha allungato sulle inseguitrici ma la squadra di Conte è attesa dall'impegno contro un Milan che ha ancora un bel po' di assenze. A proposito di indisponibili, il tempo limitato difficilmente permetterà ai vari allenatori di recuperare elementi chiave. Per tutte le risposte sappiamo già chi interpellare



Per tifosi e fantallenatori la squadra degli inviati di Sky Sport ha già un bel po' di aggiornamenti. Rotazioni sì, turnover no? Chi farà cosa? Andiamo subito a dare le ultime notizie (in costante aggiornamento) sulle probabili formazioni della decima giornata di campionato