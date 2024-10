Gasp: "Col Napoli sfida Scudetto? Se lo dite voi"

L'allenatore dell'Atalanta elogia la sua squadra al termine del match vinto contro il Monza soprattutto grazie all'aiuto dei subentrati: "Sono felice per Samardzic e Zappacosta che hanno fatto gol ma anche per Zaniolo che ha fatto una grande gara. Chi è entrato ha dato un contributo determinante, ormai nel calcio si gioca in 16 non più in 11" HIGHLIGHTS - PAGELLE - CLASSIFICA

Gian Piero Gasperini è soddisfatto della sua squadra, specie del secondo tempo giocato contro il Monza, battuto 2-0 proprio grazie alle reti di Samardzic e Zappacosta entrati nella ripresa: "La partita è stata difficile, molto per merito del Monza che l'ha interpretata con energia e attenzione - dice - Nel primo tempo abbiamo sofferto, anche se non ci hanno creato grandi problemi facevamo fatica a costruire situazioni pericolose. Sugli esterni, giocando anche tante partite, avevamo difficoltà. Nel secondo tempo le energie fresche sono state determinanti. Sono felice per Zaniolo, che ha fatto una partita importante. Samardzic e Zappacosta hanno fatto gol, Cuadrado ci ha dato energie e anche Kossounou ha fatto bene. È stata una partita molto importante questa sera".

"Chi è entrato ha portato un contributo determinante" Gasperini ci tiene a sottolineare l'importanza di avare una rosa profonda oltre al nucleo dei titolarissimi: "Noi abbiamo un nucleo molto solido, soprattutto in difesa e a centrocampo. Ci dà sempre una robustezza e una competitività molto buona. Poi è chiaro che quando incontri squadre in condizione e motivate, non è sempre possibile fare bene dall’inizio - spiega ancora - Magari le partite fossero tutte come quelle con il Verona e il Genoa. Questa sera tutti quelli che sono entrati hanno portato un contributo determinante. Oggi si gioca in sedici veramente, non più in undici".