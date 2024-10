Probabili formazioni: Zaccagni out, gioca Pedro

Baroni parte per Como senza Zaccagni. Il capitano della Lazio ancora indisponibile a causa dell'influenza che l'ha costretto a saltare anche il Genoa. Out anche Rovella per un risentimento muscolare. Chance da titolare sulla trequarti per Pedro, con Noslin e Tchaouna sulle fasce. Panchina per Dia, Romagnoli in ballottaggio con Gila. Fabregas è senza Sergi Roberto e Perrone, Braunoder-Mazzitelli in mediana. Nessun turnover in attacco