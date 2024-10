Dove vedere Empoli-Inter

La partita Empoli-Inter, valida per la 10^ giornata di Serie A, sarà trasmessa mercoledì 30 ottobre alle ore 18.30 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Empoli e Inter

L’Inter è la squadra che ha vinto più partite contro l’Empoli in Serie A: 25, in 32 precedenti (3N, 4P), tra cui 12 successi nei 13 match più recenti (1P). L’Inter ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre gare contro l’Empoli in campionato e non ha mai registrato quattro clean sheet di fila contro i toscani in Serie A. L’Inter ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime nove trasferte contro l’Empoli in campionato (8V, 1N), già record di clean sheet di fila di una singola squadra contro un’avversaria fuori casa nella storia della Serie A; l’ultimo gol dei toscani in casa contro i nerazzurri nel torneo risale infatti al 30 aprile 2006 (autorete di Marco Materazzi per l’1-0 finale). Nel 2024 l’Empoli non ha trovato il gol in nove delle 14 partite casalinghe disputate in Serie A (incluse tutte le ultime quattro), più di ogni altra squadra nel periodo nella competizione. Solo una volta nella sua storia il club toscano non ha segnato in cinque gare interne di fila in Serie A: tra settembre e novembre 2016. L’Inter è la squadra che nel 2024 ha vinto più trasferte in Serie A: ben 10 successi su 14 gare esterne; questo nonostante abbia vinto solo tre delle ultime sette gare fuori casa nella competizione. L’Empoli non ha vinto alcuna delle ultime quattro partite di campionato (2N, 2P) e non registra una striscia più lunga senza successi in Serie A dal periodo tra novembre 2023 e gennaio 2024 (otto in quel caso). L’Inter ha subito 13 gol in questo campionato e dopo nove gare nello scorso torneo di Serie A ne aveva incassati appena cinque; nella massima serie 2023/24 i nerazzurri avevano concesso la rete numero 13 nel corso della 27ª partita. La curiosità: nessun giocatore dell’attuale rosa dell’Empoli ha mai segnato un gol in Serie A contro l’Inter. Roberto D’Aversa, invece, dopo aver vinto il primo match da allenatore nel massimo torneo contro i nerazzurri (Inter-Parma 0-1 del 15 settembre 2018, gol di Dimarco), ha registrato cinque sconfitte e due pareggi nelle successive sette sfide.