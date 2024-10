Motta: "Troppi errori, non volevamo questo pari"

L'allenatore della Juve commenta il pari per 2-2 in rimonta contro il Parma: "Abbiamo commesso errori nella fase di finalizzazione e il Parma ne ha approfittato. Serve equilibrio e dobbiamo mettere per più tempo gli avversari in difficoltà. Il rientro di Koop? Importante ma non c'è solo lui. Non volevamo un pareggio"

Thiago Motta cerca di analizzare in maniera lucida il pareggio casalingo con il Parma: "Abbiamo concesso sì ma abbiamo anche creato, loro hanno avuto palle gol in ripartenza, a tratti abbiamo fatto bene e altri no, dobbiamo aumentare quelli fatti bene, dobbiamo mettere per più tempo in difficoltà gli avversari, non volevamo sicuramente un pareggio - dice - L'importante è mantenere equilibrio, gli errori che abbiamo commesso sono negli ultimi metri, dobbiamo concludere bene le azioni per non permettere agli avversari di ripartire, soprattutto a squadre come il Parma che hanno esterni che non aspettano altro".