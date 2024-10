Il Group Technical Director dell’Udinese ha parlato in conferenza stampa al termine del match perso contro il Venezia per 3-2: "Perché c’è stata l'espulsione di Touré? Non era l’ultimo uomo. Non so perché non sia stato richiamato. All'interno della stessa partita dispiace ci sia stata una disparità di giudizio abbastanza evidente"

Al Penzo il Venezia batte per 3-2 l'Udinese. La squadra di Di Francesco vince in rimonta grazie a un doppio Pohjanpalo su calcio di rigore e al gol di Nicolussi Caviglia. A far scalpore per gli ospiti, però, è il cartellino rosso mostrato a Touré al 53' (quando l’Udinese era avanti 2-1) per fallo da ultimo uomo. Da quell'espulsione, è nato il gol del 2-2 del Venezia. "Perché c’è stata l’espulsione di Touré? – ha detto in conferenza stampa il Group Technical Director dell'Udinese Gianluca Nani –. Se vedete l’azione Touré non è l'ultimo uomo. Quello è un evidente fallo da cartellino giallo. Sapete qual è lo stile dell'Udinese, non alziamo mai i toni e non facciamo mai casino. Nessuno mette in discussione la buona fede, ma vorrei ci fosse una uniformità di giudizio. Quando sei in controllo e ti buttano fuori l'uomo che non è da mandare fuori, dispiace. Possono succedere cattive giornate, capitano a tutti noi, ma all'interno della stessa partita dispiace ci sia stata una disparità di giudizio abbastanza evidente". E sul secondo e decisivo rigore concesso per fallo di mano di Kabasele: "Il giocatore è in girata e in caduta, dove può mettere il braccio?".