7 gol in 3 partite: i numeri della difesa Juve

Vero, la Juve non è mai stata sconfitta in campionato, e con l'Inter (campione in carica e per di più in casa a San Siro) ha chiuso il derby d'Italia rimontando due reti in un match che sembrava ormai perso. I numeri della difesa bianconera sono però profondamente cambiati proprio nelle ultime tre partite. A iniziare il trend il ko contro lo Stoccarda, solo per 1-0, sì, ma subendo ben 22 tiri (10 in porta) dai tedeschi, che hanno vinto in pieno recupero chiudendo però con un dato di Expected Goals di 2.52.