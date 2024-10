Il Man Utd pagherà la clausola per Amorim

Dal St Pauli al Brighton (2024)

Il più giovane allenatore nella storia della Premier League. Il tedesco si è reso protagonista di una grande stagione al St. Pauli nell’annata 2023-24, con la promozione dalla 2 Bundesliga alla Bundes. Arrivato in qualità di assistente allenatore nel 2020, Hurzeler viene nominato allenatore a interim per via dell’esonero di Schultz. I risultati sono però dalla sua parte e, proprio per questo, gli viene confermato l’incarico di allenatore. Il lavoro di Hurzeler permette al St Pauli di lottare per le posizioni che contano per la possibile promozione in Bundesliga. Nel 2020-2021 chiude al 10° posto, poi il 5° posto nel 2021-22 confermato anche l’anno successivo. L’annata più importante, invece, arriva nel 2023-24, quando vince il campionato con 69 punti a +1 sul Keil. Vittoria della 2 Bundesliga e promozione diretta nella massima serie, con 20 vittorie su 34 e solo 5 sconfitte. Prima ancora della vittoria del campionato, per la precisione l’8 marzo 2024, il St. Pauli gli rinnova il contratto. Accordo che non sarà però confermato, poiché il Brighton lo sceglie come sostituto di De Zerbi. Hurzeler firma il contratto con la squadra inglese che per portarlo a casa ha pagato la clausola da 7,5 milioni di euro.