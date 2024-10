Turno infrasettimanale. Inizia il mini-ciclo di big-match del Napoli, che martedì va a San Siro contro un Milan più "riposato" (non avendo giocato a Bologna) ma che viene privato per questa gara di Theo Hernandez e Reijnders dalla decisione di rinviare la partita del Dall'Ara. I due, squalificati, avrebbero infatti dovuto scontare il turno di stop contro i rossoblù, e invece non ci saranno contro il Napoli. Il giorno dopo Inter e Juventus hanno impegni sulla carta più semplici, rispettivamente contro Empoli (in trasferta) e Parma (in casa). Due squadre che il Napoli di Conte ha già affrontato, vincendo ma anche soffrendo tremendamente: 2-1 in rimonta con il Parma (in casa), con due gol segnati dopo il 90' e 1-0 su rigore sul campo dell'Empoli con un tiro in porta in tutta la gara.

Milan-Napoli (martedì 29 ottobre, ore 20.45)

(martedì 29 ottobre, ore 20.45) Empoli-Inter (mercoledì 30 ottobre, ore 18.30)

(mercoledì 30 ottobre, ore 18.30) Juventus-Parma (mercoledì 30 ottobre, ore 20.45)