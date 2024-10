Tutti e 4, tutti insieme. Stando alle indicazioni emerse in questi pochi giorni d'allenamento post Napoli, Fonseca, per Monza, sta pensando di rilanciare i big. Se su Reijnders e Pulisic, rispettivamente rientrati da squalifica e gastroenterite non c'era alcun dubbio, il fatto che l'allenatore portoghese stia pensando di ricomporre sulla fascia sinistra la coppia Theo-Leao, paradossalmente fa notizia. Li ha provati insieme, anche se per il momento soltanto nelle palle inattive e soltanto nell'allestimento di rifinitura scioglierà gli ultimi dubbi. La forte sensazione di tutti è che possano rientrare dal primo minuto e dimostrare che questo Milan alla lunga non può e non potrà fare a meno di loro.