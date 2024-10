Le partite di Serie A di oggi

Le partite del giovedì di campionato. Alle 20.45 Como-Lazio su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW

Il giorno di Halloween, giovedì 31 ottobre, tre le partite che chiudono la 10^ giornata di campionato. Alle 18.30 Genoa-Fiorentina e a seuire, alle 20.45, Como-Lazio, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Stefano Borghi con il commento di Massimo Gobbi. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Marco Demicheli e Matteo Petrucci. Sempre alle 20.45 anche Roma-Torino.