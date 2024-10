Auguri Van Basten, 60 anni del campione olandese

60 anni oggi per uno dei più grandi attaccanti della storia del calcio. 300 gol in carriera: 276 con le squadre di club, 24 con la Nazionale olandese. Al Milan dal 1987, mette in bacheca 3 Coppe dei Campioni, 3 Supercoppe UEFA e 2 Coppe Intercontintali, che gli valgono anche la conquista di tre Palloni d’oro

NATO LO STESSO GIORNO DEL MIO IDOLO. L'ARTICOLO DI MASSIMO GOBBI SU INSIDER