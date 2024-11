Lazio, Pedro e Tavares a rischio per il Bologna

Cattive notizie per Marco Baroni in vista della ripresa del campionato che vedrà la Lazio impegnata allo stadio Olimpico contro il Bologna. Contro i rossoblù infatti i biancazzurri dovranno rinunciare sia a Pedro che a Nuno Tavares. Lo spagnolo è alle prese con una violenta forma di gastroenterite mentre il portoghese, durante gli impegni con la Nazionale, si è fermato per una contrattura muscolare che lo mette a rischio anche per gli impegni di Europa League. Da verificare poi le condizioni di Dia e Castellanos