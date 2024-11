Il difensore e il centrocampista sono tornati ad allenarsi con i compagni di squadra. Entrambi reduci da infortuni, saranno regolarmente a disposizione di Simone Inzaghi per la sfida contro il Venezia, in programma domenica 3 novembre alle 20.45 a San Siro, anche se non dovrebbero partire dal primo minuto, salvo sorprese. Nel video le ultime news con l'inviato ad Appiano Gentile Andrea Paventi

