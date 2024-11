Punti pesanti in palio a San Siro fra Inter e Venezia. Inzaghi cerca continuità in campionato dopo il successo di Empoli. Doppio ballotaggio a centrocampo fra Barella e Frattesi e il rientrante Calhanoglu e Zielinski come play. Torna a disposizione anche Acerbi che dovrebbe partire dalla panchina. Il Venezia, reduce dalla bella vittoria in rimonta contro l'Udinese, cerca punti in chiave salvezza: Idzes, Zampano e Oristanio dovrebbero essere le novità dal primo minuto

LE PROBABILI FORMAZIONI DELL'11^ GIORNATA