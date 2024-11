Thiago Motta: "È stata una vittoria di squadra"

L'allenatore della Juventus al termine della vittoria contro l’Udinese: "È stata una vittoria di squadra. Abbiamo interpretato la partita nel modo migliore". Sull'ipotesi Yildiz prima punta: "Lui e Vlahovic sono giocatori diversi e all’interno di una partita è importante avere questo tipo di diversità". E sulla sfida di Champions contro il Lille di martedì: "Sarà interessantissima. Hanno giocato ieri e hanno avuto un giorno in più di riposo. Dobbiamo preparare bene la partita e affrontarla al massimo" LE PAGELLE

La Juventus torna a vincere in campionato. Dopo i pareggi contro Inter e Parma, i bianconeri espugnano il Bluenergy Stadium per 2-0: "È stata una vittoria di squadra – ha detto nel post partita a DAZN Thiago Motta –. Abbiamo interpretato la partita nel modo migliore. Nel primo tempo potevamo giocare un po' di più perché l'Udinese ci lasciava la prima costruzione. Ci è mancata un po' di profondità con gli esterni. Nel secondo tempo è normale che una squadra come l'Udinese venga fuori e l'alternanza del gioco lungo e corto potevamo farla in modo diverso, ma tutto sommato abbiamo fatto molto bene e meritato la vittoria". Sulla scelta di sostituire Vlahovic, scegliendo Yildiz come prima punta: "Sono giocatori diversi e all'interno di una partita è importante avere questo tipo di diversità. Quando l'Udinese veniva ad attaccare lasciava degli spazi che permettevano a Yildiz, che è un giocatore veloce, di creare insieme a Koopmeiners un po' più di fastidio ai difensori che vogliono un riferimento in attacco".

"A gennaio faremo la cosa migliore per la squadra" Su Thuram, protagonista nel gol dell'1-0: "Mi è piaciuta tanto la sua partita. Molto completa, molto attento nella fase difensiva e bene in attacco. È un ragazzo molto interessante. Devo sottolineare tutta la prestazione, ha fatto un'ottima partita". E sulla possibilità di intervenire sul mercato a gennaio per un difensore centrale: "Quando arriverà il momento faremo la cosa migliore per la squadra. Oggi dobbiamo prima approfittare di questa vittoria e recuperare, pensare alla sfida interessantissima di martedì in Champions contro il Lille. Sono una bella squadra. Hanno giocato ieri in campionato e hanno avuto un giorno in più di riposo. Dobbiamo preparare bene la partita e affrontarla al massimo".