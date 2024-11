"Una proposta di riforma che intende proprio rinnovare quel patto federativo, basato sul rispetto e sulla responsabilità - ha detto in Assemblea il presidente Figc -. Vorrei partire dal rispetto che deve animare la discussione interna al nostro mondo, all’interno delle componenti e tra le stesse componenti e la Federazione (...). Nelle ultime settimane, se non addirittura negli ultimi mesi, purtroppo ciò non è avvenuto, dobbiamo essere onesti. Abbiamo assistito a riunioni (ufficiali e non) nelle quali il linguaggio, se non addirittura i concetti espressi, non si sono ispirati ad alcun tipo di fair play. È avvenuto di peggio: un avversario in campo, seppure in quello della politica federale, è diventato bersaglio di infamie e dossieraggi. Abbiamo apprezzato molto l’attenzione di chi si è interessato alle richieste della Lega di A legate a esercizi matematici di un punto in più o meno di rappresentanza, ma avremmo apprezzato ancora di più se l’esercizio di tale tenacia fosse stato finalizzato a riconoscere finalmente le vere esigenze del calcio italiano, che da più tempo mi impegno a rivendicare: Tax Credit, percentuale sulle scommesse da investire in vivai e impianti, sponsorizzazioni da Betting, pieno adeguamento della legislazione sull’apprendistato e semplificazione burocratica per la realizzazione e ammodernamento delle infrastrutture. Sono queste le problematiche da affrontare con urgenza e che il mondo della politica deve contribuire a risolvere".