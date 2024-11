Nel video l'analisi a Sky Calcio Club sull'evoluzione della Juventus: da difensiva a offensiva. Bucciantini: "La presenza di Koopmeiners in quella zona del campo aiuta la Juventus". Bergomi: "Il giocatore che serve maggiormente per la fase difensiva è Locatelli, non lo terrei mai fuori". Marchegiani: "Thiago Motta sta provando a scoprirsi un po' di più, ma il suo obiettivo è tenere la squadra compatta"

