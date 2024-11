La Juventus si prepara al derby contro il Torino, in programma sabato alle 20.45 in diretta su Sky Sport Uno. Thiago Motta dovrà rinunciare ancora a Nico Gonzalez: l'argentino, fermo da poco più di un mese per una lesione al retto femorale della coscia destra, non sarà tra i convocati e non risponderà anche alla chiamata di Scaloni per la nazionale argentina

Meno due giorni al derby di Torino, che sarà in diretta sabato 9 novembre alle 20.45 su Sky Sport Uno. Thiago Motta dovrà fare a meno di Nico Gonzalez ancora una volta. L'argentino, fermo da inizio ottobre per una lesione del retto femorale della coscia destra, non recupera e non sarà tra i convocati per la sfida ai granata. Nico Gonzalez non risponderà alla chiamata del Ct Scaloni per gli impegni della nazionale argentina e dovrebbe tornare a disposizione dopo la sosta, quando i bianconeri affronteranno il Milan