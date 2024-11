Fabio Capello e Fabio Caressa analizzano le scelte di Inzaghi. L'allenatore dell'Inter infatti pratica un turnover "scientifico", basato sull'analisi dei dati e sulle necessità tattiche in base agli avversari. Capello: "Contro l'Arsenal la scelta di tenere fuori Bastoni e Dimarco perché da quella parte c'era Saka che li avrebbe messi in crisi. E' stato un turnover ragionato, pensato per fare risultato e non solo per far riposare i giocatori"

