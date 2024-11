Dove vedere Lecce-Empoli

I numeri di Lecce e Empoli

Dopo il successo nel match più recente contro l’Empoli in Serie A (1-0 al Via del Mare, grazie al gol di Nicola Sansone, lo scorso 13 aprile), il Lecce potrebbe vincere due gare di fila contro questa avversaria nella competizione per la prima volta. Il Lecce è rimasto imbattuto in quattro delle cinque sfide interne contro l’Empoli in Serie A (2V, 2N); l’unica sconfitta davanti ai propri tifosi contro questa avversaria nella competizione è arrivata l’8 febbraio 2006 (2-1 grazie ai gol di Sergio Almirón e Francesco Tavano per i toscani e di Cristian Ledesma per i pugliesi). Il Lecce ha segnato solo quattro gol nelle ultime 14 gare disputate in Serie A, restando a secco di reti 11 volte in questo parziale e subendo inoltre una media di 1,7 gol a partita nel periodo (24 reti incassate in 14 incontri) – la differenza reti di meno 20 è la peggiore nel massimo campionato in questo arco temporale (dal 10 maggio ad oggi). Dopo la vittoria contro l’Hellas Verona nell’ultimo match giocato al Via del Mare in Serie A (1-0), il Lecce potrebbe ottenere due successi di fila davanti ai propri tifosi nel torneo per la prima volta dal periodo tra agosto e settembre 2023 (tre in quel caso, con Roberto D’Aversa in panchina). L’Empoli ha incassato solo nove reti dopo i primi 11 incontri di questo campionato e non ha mai fatto meglio a questo punto di un torneo di massima serie (nove anche nel 2006/07, in cui i toscani ottenero il settimo posto nella classifica finale, tuttora il miglior piazzamento del club in una stagione di Serie A). L’Empoli ha perso solo una delle ultime sei trasferte di Serie A (3V, 3N) andando a segno in ognuna delle sei nel parziale; in particolare, dopo il pareggio nell’ultimo match fuori casa a Parma, la squadra toscana potrebbe pareggiare due gare esterne di fila nella competizione per la prima volta da maggio 2023 (vs Sampdoria e Hellas Verona in quel caso). Nelle 21 gare di Serie A alla guida del Lecce, Luca Gotti ha una media punti di 1,00 esatto a partita, mentre Roberto D’Aversa nelle 28 partite in cui ha allenato il Lecce nello scorso campionato aveva registrato una media di 0,89 a match.