Dove vedere Juventus-Torino

I numeri di Juventus e Torino

La Juventus è rimasta imbattuta in 35 degli ultimi 36 derby contro il Torino in Serie A (26V, 9N), pareggiando la gara più recente contro i granata nel torneo (0-0, il 13 aprile scorso); in generale, le due squadre non impattano due match di fila nella competizione dal periodo tra ottobre 2001 e febbraio 2002 (due anche in quel caso, con rispettivamente Marcello Lippi e Giancarlo Camolese in panchina). La Juventus è rimasta imbattuta negli ultimi 18 match contro il Torino in Serie A (13V, 5N) mantenendo la porta inviolata in otto di questi incontri, inclusi i due più recenti; in particolare, i bianconeri potrebbero collezionare tre clean sheets di fila contro questa avversaria nella massima serie per la prima volta dal periodo settembre 2017 e dicembre 2018 (tre anche in quel caso). La Juventus ha ottenuto 13 successi e cinque pareggi negli ultimi 18 incontri interni contro il Torino nella competizione, inclusi gli ultimi 12 giocati all’Allianz Stadium (9V, 3N): contro nessuna formazione, i bianconeri vantano più incontri senza perdere che contro i granata nel loro attuale stadio nella competizione (12 come contro Bologna, Cagliari e Genoa). La Juventus non perde da 19 gare in Serie A (7V, 12N) e tra le squadre attualmente presenti nei maggiori cinque tornei continentali è quella che vanta la striscia aperta d’imbattibilità più lunga (19, appunto) e l’unica che da inizio aprile ad oggi non ha mai perso; inoltre, sempre da inizio aprile 2024, i bianconeri hanno mantenuto la porta inviolata in 12 di queste 19 occasioni, almeno due in più di qualsiasi altra formazione nel parziale in questi campionati. Nel 2024 la Juventus ha pareggiato più della metà delle gare interne di Serie A giocate all’Allianz Stadium: nove su 16 (6V, 1P) già record di pareggi casalinghi per il club in un singolo anno solare; in generale, l’ultima squadra a impattare più incontri in casa in un singola annata nella competizione è stata l’Udinese (12 nel 2023). Il Torino ha perso cinque delle ultime sei gare di Serie A (1V), incluse le due più recenti senza trovare la via del gol; i granata potrebbero registrare tre sconfitte di fila senza reti all’attivo nella competizione per la prima volta dal periodo tra febbraio e marzo 2014 (quattro in quel caso, la prima persa per 1-0 proprio fuori casa contro la Juventus). Sfida tra la Juventus, che è la squadra ha subito meno tiri (93) e meno tiri nello specchio (27) in questo campionato, e il Torino, che è la formazione ad averne concessi di più sia in generale (188) che nello specchio (58, come il Venezia).