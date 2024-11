Le pagelle di Juventus-Torino 2-0

Finisce 2-0 il derby tra Juventus e Torino. Bene gli autori dei due gol Weah e Yildiz ma il migliore in campo è Cambiaso, autore della grande discesa che porta in vantaggio la Juve: nessuno sotto la sufficienza nella squadra di Motta. Nel Toro i peggiori sono Sanabria e Walukiewicz. Tutti i voti del telecronista di questa partita per Sky Sport: le pagelle di Federico Zancan

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT