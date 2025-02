Fiorentina e Inter ripartiranno dal minuto numero 17, concludendo il match interrotto per il malore di Bove. Quale sarà il "rituale" di inizio partita, da dove si riparte (rimessa laterale per la Fiorentina), cosa succede con le diffide, gli squalificati e i nuovi arrivi dal mercato (che non potranno giocare). Il match è live giovedì 6 febbraio alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Fiorentina-Inter è pronta a ripartire. Lo farà sessantasette giorni dopo l'interruzione del match valevole per la 14^ giornata, fermato dal malore di Edoardo Bove. Il match è sempre live sui canali Sky, la data è quella di giovedì 6 febbraio, in diretta alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Ma come si riparte concretamente? Il rituale di entrata in campo, fa sapere la Lega calcio, resta lo stesso: dunque ingresso, inno della Serie A, saluto tra le due squadre, foto di rito e, poi, la "ripresa della gara dalla situazione di gioco al momento dell’interruzione, come da referto del direttore di gara". La partita era stata interrotta al minuto 16:02 (quindi si riprenderà dal 17'), e si riprenderà con una rimessa laterale in favore della Fiorentina sulla fascia sinistra , dato che Dumfries aveva messo il pallone fuori su un passaggio sbagliato verso Lautaro in quella zona del campo. E, ovviamente, sul risultato di 0-0.

Diffidati e squalificati, cosa succede

Innanzitutto, giocatori sostituiti o espulsi nella prima parte di partita, non potranno continuare nella prosecuzione, ma nei 16 minuti giocati non c'erano stati né cambi, né provvedimenti disciplinari da parte dell'arbitro. Anche i giocatori che erano squalificati per quella partita (la 14^ giornata del primo dicembre) restano squalificati, ma anche in questo non ce n'erano. Da sottolineare invece la situazione con le ultime squalifiche relative alle partite più recenti: sia Dumfries che Comuzzo erano diffidati (e sono stati ammoniti) nell'ultimo weekend di campionato, rispettivamente nel derby contro il Milan e contro il Genoa. Per quanto il regolamento dice che un giocatore debba saltare la prima gara disponibile dopo la squalifica, non sarà questa la circostanza, visto che i restanti 74 minuti di Fiorentina-Inter sono una prosecuzione di un match già iniziato. Entrambi però salteranno, curiosamente, Inter-Fiorentina, la gara di ritorno valida per la 24^ giornata del campionato, in programma lunedì 10 febbraio. I giocatori attualmente diffidati (cioè Bastoni per l'Inter più Gosens e Mandragora per la Fiorentina) in caso di ammonizione salteranno sempre Inter-Fiorentina di lunedì.