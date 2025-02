Porto-Roma, le probabili formazioni

Per l'andata degli spareggi di Europa League contro il Porto, Ranieri dovrebbe puntare su Hummels e Paredes, lasciati volontariamente a riposo contro il Venezia. Potrebbe giocare dal 1' anche Pisilli come mezzala, preferito quindi a Pellegrini. Appuntamento a giovedì 13 febbraio, ore 21:00 in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go e NOW

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI EUROPA LEAGUE