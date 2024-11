L'allenatore del Napoli sul rigore concesso all'Inter: "In che senso il Var non può intervenire? Se c'è un errore l'arbitro deve essere richiamato. È una cosa che mi fa arrabbiare, a me come agli allenatori. A chiamata? Non devo essere io a chiamare una correzione". Sulla partita: "Non abbiamo fatto da sparring partner contro la squadra più forte del campionato"

Furia Conte contro il Var. A San Siro la partita finisce 1-1, Calhanoglu risponde a McTominay, poi proprio il turco sbaglia il rigore della possibile vittoria, assegnato per fallo di Anguissa su Dumfries. Mariani, l'arbitro del match, ha subito indicato il dischetto, senza essere richiamato dal Var visto che, secondo il protocollo, se il contatto ha una natura 'da campo' (l'arbitro era a tre metri) è sempre sua la decisione. Conte parte proprio da questo aspetto nel post partita: "In che senso il Var non può intervenire? - si chiede l'allenatore del Napoli a DAZN -. A volte interviene e a volte no, quando gli conviene sì e quando non gli conviene no? Una scelta dell'arbitro può cambiare una partita, come in questo caso". Poi, ancora: "Il Var c'è o non c'è per correggere gli errori? Altrimenti ci si nasconde dietro al poter intervenire o meno. Se c'è un errore il Var deve intervenire, punto. È una cosa che mi fa arrabbiare, a me come agli allenatori. Si era partiti benissimo con il Var - prosegue lui -, mentre così ci troviamo in una situazione che lascia spazio a retropensieri. È un bellissimo strumento, ma solo se utilizzato in maniera seria; ora inizio a sentirmi meno sicuro. Var a chiamata? Non c'entra, non devo essere io a chiamarlo".