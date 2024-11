Ghisolfi: "Chiediamo scusa ai tifosi, serve calma"

Dopo la sconfitta con il Bologna che è costata la panchina a Juric e la comunicazione ufficiale dell’esonero dell’allenatore, la Roma ha mandato a parlare il proprio ds, Florent Ghisolfi , per chiarire quale sia la situazione. “Per prima cosa permettetemi di ringraziare Ivan Juric per il suo lavoro”, ha esordito il ds in conferenza stampa. “ Adesso è il momento di ragionare con calma per prendere le decisioni migliori. Juric è arrivato in un momento non facile e nonostante ciò ha dato il meglio di sé. Juric ha un tipo di calcio molto ambizioso ed esigente dal punto di vista fisico e atletico ma questo non è il momento di cercare scuse e fare analisi tecnico tattiche. Ha fatto del proprio meglio ed è sempre stato professionale”.

"Obiettivo vincere, progetto a lungo termine"

“Ora è tempo di recuperare la calma per prendere le decisioni migliori per il bene del club. Ci assumiamo le nostre responsabilità, siamo tutti responsabili di questa situazione e porgiamo le nostre scuse ai tifosi che stanno soffrendo con noi. Siamo rivolti già al futuro”, prosegue Ghisolfi, che però non fornisce indizi sul nuovo allenatore. “La scelta dell’allenatore è sempre molto importante quindi sarà condivisa: ci prendiamo qualche giorno per fare la scelta migliore e più lucida. Il progetto resta a lungo termine e l’obiettivo dei Friedkin è lo stesso dei tifosi, vincere, per cui continueranno a investire come hanno fatto finora”. “Ora dobbiamo gestire questa crisi, non mi piace la parola transizione perché siamo la Roma e dobbiamo essere performanti fin da subito”, aggiunge quando gli si chiede se il nuovo allenatore sarà in sostanza un “traghettatore” o se si intende ripartire da subito con un nuovo progetto voltando totalmente pagina. “Se penso alle dimissioni? La mia posizione adesso non è importante, ma conta la Roma”. Infine, rispondendo alla domanda sul perché l’esonero di Juric sia arrivato adesso e non dopo il disastroso ko (5-1) con la Fiorentina, a fine ottobre, dice: “I Friedkin hanno deciso che questo fosse il momento migliore per intervenire”.