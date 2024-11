Di Gregorio in, Perin out. Perin in, Di Gregorio out. Cambiando l'ordine, il risultato non cambia. Ieri è toccato all'ex Genoa vestire la maglia di titolare tra i pali, ma a prescindere da chi ci fosse tra i pali la Juve ha dominato l'incontro e non ha fatto correre praticamente alcun rischio al suo portiere. E per i bianconeri i zero gol subiti sono valsi il nono clean sheet nelle prime 12 gare di campionato: numeri che li collocano non solo in vetta alla Serie A per partite chiuse con la porta imbattuta, ma addirittura al vertice dei top-5 campionati europei. Per ritrovare un dato simile in A a questo punto della stagione bisogna tornare a 10 anni fa, quando a riuscirci era stata la stessa Juve, al tempo alla prima era-Allegri. Un dato che fa tirare un sospiro di sollievo a Thiago Motta, alla seconda di fila con la porta inviolata che dopo la squadra aveva incassato 6 reti nei precedenti 2 match mostrando qualche crepa in seguito al grave infortunio occorso a Bremer.