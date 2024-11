I bianconeri festeggiano nel derby e infilano la seconda vittoria di fila in campionato. La sblocca Weah, che sfrutta la respinta di Milinkovic-Savic dopo lo spunto di Cambiaso. Chance anche per Vlahovic e Koopmeiners. Nella ripresa Weah fa doppietta, ma c'è un tocco col braccio. Vicino al raddoppio anche Conceicao, che regala il raddoppio a Yildiz. Terzo ko consecutivo per il Torino

