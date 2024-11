Dove vedere Monza-Lazio

I numeri di Monza e Lazio

Il Monza non ha vinto alcuno dei quattro confronti giocati contro la Lazio in Serie A - due pareggi e due sconfitte nel parziale -; tra le squadre contro le quali non hanno mai strappato i tre punti, soltanto contro Atalanta e Roma i brianzoli hanno disputato più partite (cinque contro entrambe) nella competizione. Il Monza non ha vinto alcuna delle nove sfide disputate contro le due squadre della capitale in Serie A, per un bilancio di quattro pareggi, compresi i due più recenti all’U-Power Stadium, e cinque sconfitte. Inoltre, i biancorossi non sono mai riusciti a tenere la porta inviolata sia contro la Lazio che contro la Roma nel massimo torneo: 16 reti incassate in totale, 1.8 di media a match. Il Monza ha perso le ultime due partite di campionato restando a secco di gol e potrebbe subire tre sconfitte consecutive senza trovare la via della rete per la prima volta in Serie A. Considerando le prime 11 giornate di Serie A del 2024, il Monza era quinto nel periodo con 20 punti all’attivo, frutto di sei vittorie e due pareggi (3 sconfitte), alle spalle di Inter, Milan, Roma e Bologna; considerando invece le 20 successive, i brianzoli sono quelli che hanno registrato più sconfitte (11). Il Monza non vince in casa da 10 partite di campionato (4N, 6P) - l’ultimo successo dei biancorossi all’U-Power in Serie A risale al 16 marzo scorso contro il Cagliari -: si tratta della striscia aperta più lunga di gare interne consecutive senza successi tra le squadre di questo torneo. La Lazio ha vinto le ultime tre partite di campionato segnando almeno due gol in ciascuna di queste (10 nel parziale, 3.3 di media a match); i biancocelesti potrebbero infilare quattro vittorie consecutive in Serie A per la prima volta da dicembre 2023-gennaio 2024, con Maurizio Sarri in panchina. La Lazio ha segnato 24 gol nella Serie A 2024/25 (terzo miglior attacco dopo quelli di Inter, 25, e Atalanta, 29); soltanto due volte nella sua storia, la squadra biancoceleste aveva realizzato più reti dopo le prime 11 partite stagionali di un torneo della massima serie: nel 2017/18 (31) e nel 1942/43 (25).