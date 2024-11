Introduzione

Inizia la terza esperienza di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma. L'allenatore testaccino subentra a Ivan Juric e proverà a risollevare le sorti della squadra che al momento si trova al 12° posto in classifica con 13 punti. Ma come giocheranno i giallorossi con il nuovo allenatore? Nel primo match contro il Napoli non dovrebbe cambiare molto l'assetto visto finora, ma nelle idee di Ranieri c'è un 4-4-2 che potrebbe trasformarsi in 4-4-1-1 con Pellegrini in campo al posto di Dybala