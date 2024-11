Correa: "È stato difficile, i compagni mi aiutano"

Già protagonista al Bentegodi al suo esordio interista con una doppietta nell'agosto 2021, il Tucu torna titolare dopo 552 giorni e regala spettacolo con un gol, due assist e altrettanti legni colpiti: "Sono sereno e lavoro, tutti erano già felici per me da venerdì sapendo che avrei giocato". Lo omaggia anche Thuram, che gli 'copia' l'esultanza: "Correa è un grande giocatore". E Asllani: "Martedì gioco io o Calhanoglu? Meglio Hakan, è troppo importante e mi aiuta sempre" PAGELLE - CLASSIFICA

Applausi, conferme e qualche sorpresa per l'Inter dopo la prova di forza al Bentegodi. Netto il 5-0 rifilato al Verona, show dove a prendersi la scena è stato anche Joaquin Correa. Non giocava titolare in nerazzurro da 552 giorni, lui che proprio al Bentegodi aveva segnato una doppietta al suo esordio interista (27 agosto 2021). Un campo che evidentemente gli porta fortuna: un gol, due assist e altrettanti legni colpiti dal Tucu che aveva preso il posto di Lautaro in attacco accanto a Thuram. Un pomeriggio da applausi e una stagione rivissuta da Correa nel post-partita: "È stato difficile, i miei compagni mi aiutano. Sono sereno e lavoro, i miei compagni sono stati contenti per me. L'assist a Bisseck volevo farlo, poi ha avuto fortuna nel gol. Tutti erano già felici per me ieri sapendo che avrei giocato: significa che andiamo avanti insieme nella stessa direzione". Approfondimento Inter show al Bentegodi: Verona travolto 5-0

Thuram sfrutta l'assist di Correa, segna il 2-0 e omaggia la sua esultanza

Thuram: "Ho rubato l'esultanza a Correa..." Due gol e un assist per Marcus Thuram, altro grande protagonista nel pomeriggio al Bentegodi. Ora a un passo dalla doppia cifra di reti in campionato, l'attaccante francese si è trovato alla perfezione con Correa: "Gli ho rubato l’esultanza... Il Tucu è un grande giocatore e siamo molto felici della sua partita di oggi. La mia stagione? A volte segno, altre no ma la cosa più importante è che l’Inter vinca". Approfondimento La classifica marcatori della Serie A