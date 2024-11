Un inedito di Pino Daniele prima di Napoli-Roma

Un brano inedito di Pino Daniele, dal titolo 'Again', sarà presentato in anteprima allo stadio Diego Armando Maradona prima della partita Napoli-Roma (in diretta domenica alle ore 18 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW).

Scritto nel 2009, 'Again' è un brano intimo e autentico che riflette l'approccio autobiografico dell'artista, fondendo le sue radici partenopee, il blues e la world music in un linguaggio universale. Prodotto e arrangiato dallo stesso Pino Daniele, autore del testo e della musica, 'Again' è stato registrato tra il suo studio di Roma, il Blue Drag Studio, e il Forward Studios di Grottaferrata (Roma), missato da Tommy Vicari nel 2009 e masterizzato nel 2024 da Pino 'Pinaxa' Pischetola nel Pinaxa Studio di Milano. La sua pubblicazione celebra l'avvicinarsi di due ricorrenze speciali: i 10 anni dalla scomparsa e i 70 dalla nascita di Pino Daniele. Il brano sarà disponibile venerdì prossimo in radio e in digitale. Insieme alla canzone, una ballata intima chitarra, voce e chitarra elettrica, allo stadio verrà proiettato un video - voluto dalla famiglia, che cura l'intero progetto - dove si vede il cantautore al lavoro nel suo studio. A introdurre la clip la voce di Pino, registrata in un concerto a Londra nel 2013