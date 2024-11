Dove vedere Cagliari-Hellas Verona

La partita Cagliari-Verona valida per la 14^ giornata di Serie A, sarà trasmessa venerdì 29 novembre alle ore 20.45 in diretta sull’ app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN , disponibile al numero 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Cagliari e Verona

L’Hellas Verona è rimasto imbattuto nelle ultime nove partite di Serie A contro il Cagliari, grazie a cinque vittorie e quattro pareggi; si tratta della striscia aperta più lunga di gare consecutive senza sconfitte dei gialloblù contro una singola avversaria nella competizione. Nove delle 10 vittorie totali strappate dal Cagliari contro l’Hellas Verona in Serie A sono arrivate in gare casalinghe, comprese tutte le ultime cinque; la più recente è datata 5 novembre 2017, 2-1 per gli isolani con gol di Luca Ceppitelli e Paolo Faragò, tuttavia, i rossoblù non hanno vinto alcuno degli ultimi quattro confronti interni contro i veneti nel torneo. Due pareggi, compreso l’ultimo dello scorso aprile (1-1), e due sconfitte nel parziale. Il Cagliari ha pareggiato le ultime due partite di Serie A (contro Milan e Genoa); la squadra sarda potrebbe chiudere in parità tre match consecutivi nel massimo campionato per la prima volta da novembre-dicembre 2021, con Walter Mazzarri in panchina (quattro in quel caso, una di queste proprio contro l’Hellas Verona). Il Cagliari ha subito almeno due gol in ciascuna delle ultime sei sfide di campionato; soltanto una volta i sardi hanno registrato una serie più lunga di gare consecutive con almeno due reti al passivo nella competizione: tra novembre 2019 e gennaio 2020, quando raggiunsero quota nove.

L’Hellas Verona è soltanto una delle due squadre, assieme al Le Havre, a non avere ancora pareggiato alcuna partita nei cinque maggiori campionati europei 2024/25: quattro successi e nove sconfitte nel torneo in corso per i gialloblù. L’ultimo segno ‘X’ dei veneti nella competizione risale all’ultima giornata della scorsa Serie A: 2-2, al Bentegodi, contro l’Inter. Nessuna squadra ha incassato più gol del Verona nei cinque maggiori campionati europei 2024/25: 32, come Bochum e Montpellier; nel dettaglio, soltanto tre squadre hanno subito più reti dei gialloblù dopo le prime 13 partite stagionali di un torneo di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): Benevento (33, nel 2017/18), Napoli (34, nel 1997/98) e Bari (33, nel 1995/96). La curiosità: si affrontano la squadra che ha subito più gol su sviluppi di palla inattiva in questo campionato (10, il Cagliari) e quella che invece ne ha incassati di più su azione (27, l’Hellas Verona).