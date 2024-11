I rossoneri hanno annunciato in serata il rinnovo del difensore 25enne fino al 2029. Per Gabbia, che in questa stagione al momento vanta otto partite con un gol realizzato, contratto da 1.8 milioni di euro netti a stagione più bonus

Il Milan blinda il futuro di Matteo Gabbia. È infatti ufficiale il rinnovo di contratto del difensore rossonero fino al 2029. Per lui, arrivato a casa Milan in serata per la firma, contratto da 1.8 milioni di euro netti a stagione più bonus. Il 25enne, che ha saltato quattro partite di campionato per infortunio, vanta al momento otto partite giocate tra Serie A e Champions League, con un gol – quello nel derby contro l'Inter – realizzato.