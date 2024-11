I rossoneri si trovano al 16° posto in classifica con 9 punti dopo 5 partite. Per avere la certezza di qualificarsi ai playoff, il Milan deve conquistare almeno 2 punti nelle ultime 3 uscite della prima fase (contro Stella Rossa, Girona e Dinamo Zagabria). Discorso diverso per la qualificazione diretta agli ottavi: per avere possibilità di rientrare tra le prime otto servono almeno 7 punti LA MAGLIA RETRO' DEL MILAN PER IL 125° ANNIVERSARIO

Tre vittorie e due sconfitte, è questo il bilancio del Milan dopo le prime 5 giornate di Champions League. I rossoneri si trovano al 16° posto in classifica con 9 punti, in piena lotta per il passaggio del turno. Il cammino per la squadra di Fonseca non era iniziato nel migliore dei modi con due sconfitte consecutive contro Liverpool e Bayer Leverkusen, ma Pulisic e compagni si sono ripresi alla grande e sono riusciti a battere Club Brugge, Slovan Bratislava e soprattutto il Real Madrid al Bernabeu.

Quante squadre accedono alla fase a eliminazione diretta? Le prime 8 classificate della "fase campionato" accederanno direttamente agli ottavi di finale. Le 16 squadre che si classificheranno tra il 9° e il 24° posto accederanno ai playoff: le prime 8 come teste di serie, le restanti come non teste di serie. Le classificate dal 25° posto in poi saranno eliminate: in questo nuovo format, infatti, non è prevista la 'retrocessione' in Europa League. Approfondimento Le qualificate e i possibili playoff al momento

Quanti punti servono al Milan per qualificarsi? Nelle ultime 3 uscite i rossoneri affronteranno la Stella Rossa e il Girona a San Siro, prima di chiudere in trasferta contro la Dinamo Zagabria. In questo momento, secondo il report di Football Meets Data, con 9 punti il Milan ha il 46% di possibilità di accedere ai playoff. Per esser certi di prendere parte agli spareggi Leao e compagni devono conquistare dai 2 punti in su. Discorso diverso per la qualificazione tra le prime 8: con due vittorie e un pareggio il Milan arriverebbe a 16 punti, che vorrebbero dire il 69% di possibilità di qualificarsi direttamente agli ottavi. Per aumentare questa percentuale i rossoneri dovrebbero vincerle tutte.

Le percentuali di qualificazione secondo Football Meets Data Milan a 9 punti con 3 partite rimanenti, andiamo a vedere quanti punti servono per qualificarsi secondo Football Meets Data. Punti necessari per qualificarsi tra le prime 8: 14 punti: 1%

15 punti: 16%

16 punti: 69%

17 punti: 97%

18 punti: 100% Punti necessari per qualificarsi tra le prime 24 7 punti: 0.3%

8 punti: 11%

9 punti: 46%

10 punti: 87%

11 punti: 99.8%

12 punti: 100%