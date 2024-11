Dove vedere Como-Monza

La partita Como-Monza, valida per la 14^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 30 novembre alle ore 15 in diretta sull’ app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Como e Monza

Dopo essere rimasto imbattuto per otto partite di fila (5V, 3N) contro il Como tra Serie B e Serie C, il Monza ha perso l’ultimo confronto disputato nel torneo cadetto nell’aprile 2022 (0-2); i brianzoli potrebbero subire due sconfitte consecutive contro i lariani per la prima volta dal 1997-2009, entrambe in terza divisione. Dopo due successi di fila, il Como non ha vinto alcuna delle successive sette sfide di Serie A, collezionando cinque sconfitte e due pareggi nel parziale; da ottobre, quella lariana è l’unica squadra a registrare ancora uno ‘zero’ alla casella vittorie in campionato.

Il Como è, assieme a Bochum e Montpellier, soltanto una delle tre squadre a non avere ancora collezionato alcun ‘clean sheet’ nei cinque maggiori campionati europei 2024/25; nel dettaglio, soltanto due volte nella loro storia, i lariani non hanno tenuto la porta inviolata in nessuno dei primi 14 match stagionali di Serie A: nel 1981/82 e nel 2022/23 (retrocessi a fine torneo in entrambi i casi). Il Como ha perso le ultime due gare casalinghe di campionato, dopo essere rimasto imbattuto nelle prime tre nel torneo in corso (1V, 2N); i lariani potrebbero subire tre ko consecutivi tra le mura amiche in Serie A per la prima volta da novembre-dicembre 2002 (quattro in quel caso, inclusa la sconfitta a tavolino contro l’Udinese). Il Monza ha vinto soltanto una delle ultime 22 partite (9N, 12P) di Serie A - quella per 3-0 sul campo dell’Hellas Verona lo scorso ottobre - nel periodo (30^ giornata dello scorso torneo), quella brianzola è la squadra che ha raccolto meno punti (solo 12) tra le compagini presenti in entrambi gli ultimi due campionati. Il Monza non ha trovato il gol in otto delle 16 trasferte giocate nel 2024 (nel 50% dei casi); soltanto il Lecce conta più gare esterne (11/17) senza reti all’attivo in quest’anno solare rispetto alla squadra brianzola.