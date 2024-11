Inzaghi: "Molto dipenderà dal nostro approccio"

L'allenatore nerazzurro ha presentato il match contro la Viola (in diretta su Sky e in streaming su NOW domenica alle 18) su InterTV: "Sarà una partita difficile e molto dipenderà dal nostro approccio. Stiamo lavorando bene e siamo contenti dei risultati che stiamo ottenendo, ma contro la Viola sarà difficile. Le rotazioni non sono un limite, anzi riusciamo a gestire bene tutti i calciatori. Avremo qualche defezione ma vogliamo giocare una bella partita"

" Sarà una partita molto difficile e molto dipenderà dal nostro approccio . Sono reduci da 7 vittorie consecutive, senza dubbio ci troveremo di fronte un avversario impegnativo". Esordisce così Simone Inzaghi , che alla vigilia del big match tra Fiorentina e Inter (in programma domenica alle 18, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW ) ha presentato il match del "Franchi" a InterTV. "Stiamo lavorando bene e siamo contenti dei risultati che abbiamo ottenuto negli ultimi due mesi, abbiamo giocato ottime gare ma sappiamo che contro la Viola sarà difficile ".

"La Fiorentina ha un ottimo allenatore e calciatore di qualità"

Inzaghi successivamente parla della forza del suo gruppo: "Le rotazioni non sono un limite, anzi, riusciamo a gestire bene tutti i calciatori. Per la gara di domenica avremo qualche defezione ma andremo a Firenze per giocare una bella partita. Stiamo lavorando sia nella fase offensiva che difensiva, tutta l'Inter sta lavorando bene di squadra. Per noi l'obiettivo è sempre quello di migliorare insieme". In chiusura una battuta sulla Fiorentina e sui prossimi impegni della sua squadra: "Sia noi che la Viola veniamo da impegni europei. Hanno un ottimo allenatore e dei calciatori di qualità, servirà una grande Inter. Il prossimo periodo lo affronteremo ragionando gara per gara, dovremo focalizzarci su ogni singolo impegno cercando di farci trovare pronti per tutte le partite".